Oberbank: Ringen um die Unabhängigkeit

Hintergründig gehe es wohl darum, der Oberbank und ihren Schwesterbanken wohlerworbene und gesetzeskonforme Stimmrechte wegzuklagen. Die UniCredit verlange nun auch eine außerordentliche Hauptversammlung. „Ziel des Klags-Karussels ist es wohl, sich eine bestimmende Mehrheit in den 3Banken vor Gericht zu erstreiten und damit ohne Arbeit ein fettes Plus in die Mailänder Bilanz der UniCredit schreiben zu können ..... Sie will sich einfach die Kontrolle über drei erfolgreiche Regionalbanken erstreiten.“ Aber die Oberbank wolle nicht das tun, „was andere für uns gedacht haben. Das wäre Sklaverei.“ Der Applaus des Publikums bestätigte Gasselsbergers Worte.