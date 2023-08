Streit um Medikamentenpreise: "Lieber teurer, dafür erhältlich"

Branchenlobby

Der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs ist eine freiwillige Interessensvertretung von 120 Pharmaunternehmen mit rund 20.000 Beschäftigten. Sie decken 95 Prozent des heimischen Arzneimittelmarktes ab. Darunter sind auch Branchenriesen wie Pfizer (Produktion in NÖ), Novartis (Produktion in Tirol) oder Boehringer Ingelheim (Produktion in Wien)



Alexander Herzog ist seit 2018 Generalsekretär der Pharmig. Zuvor war er in der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft tätig. Aktueller Pharmig-Präsident ist Ingo Raimon, Geschäftsführer des US-Pharmaunternehmens Abbvie