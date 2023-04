EU plant größte Pharma-Reform seit 20 Jahren

Gemeinsames Handeln

Die Kommission will dafür sorgen, dass Medikamente in Zukunft zeitgleich in allen 27 EU-Staaten auf den Markt kommen. Zugleich will die Behörde von Ursula von der Leyen Empfehlungen gegen Antibiotikaresistenzen vorlegen. Sie sollen nach Schätzungen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC für den Tod von mehr als 35.000 Menschen jährlich in der EU verantwortlich sein. Weltweit sterben daran jährlich 1,3 Millionen Menschen, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Wie das Handelsblatt berichtete, sollen Antibiotika künftig einerseits zurückhaltender eingesetzt und Warnungen prominent auf den Packungen platziert werden. Auch soll jedes Land einen nationalen Aktionsplan beschließen, wie man den Einsatz von Antibiotika begrenzen kann. Andererseits soll die Entwicklung neuer Antibiotika in der EU gefördert werden. Wer ein neues Antibiotikum entwickelt, soll künftig ein zusätzliches Jahr an Marktschutz für ein anderes Produkt bekommen.