Medikamentenmangel: Deutsche Preiserhöhung "unsolidarisch"

Einen in Deutschland wegen des Medikamentenmangels beschlossenen Gesetzesentwurf, wonach u.a. der Preis von Kindermedikamenten von den Herstellern um bis zu 50 Prozent erhöht werden darf, hat Sozialversicherungs-Chef Peter Lehner als "europäisch unsolidarisch" bezeichnet. Er schließe aber aus, dass Deutschland nun mehr Medikamente bekommt als Österreich, sagte er am Donnerstag im Ö1-Mittagsjournal. Das Gesundheitsministerium in Wien plant laut Ö1 keine Preiserhöhungen.

Höherer Preis sorge nicht für Verfügbarkeit

"Wir haben europäisch gesehen Lieferengpässe. Die kann man langfristig lösen, indem wir Produktion nach Europa zurückholen", betonte Lehner. "Kurzfristig macht ein höherer Preis ein Produkt nicht verfügbar."