Streeruwitz: "Wir werden angehalten, zu strampeln"

Marlene Streeruwitz ist eine bekannte österreichische Schriftstellerin. Sie wurde 1950 in Baden bei Wien in eine bürgerlich-katholische Familie geboren. In Wien studiert sie Slawistik und Kunstgeschichte, wegen Heirat und der Geburt ihrer Töchter bricht sie das Studium ab. Bekannt wird sie zuerst als Hörbuchautorin. 1992 erfolgt ihr Durchbruch am Theater mit "Waikiki-Beach" und " Slone Square". Ihre Dramen werden an den wichtigen Bühnen in Deutschland und Österreich gespielt.

1996 erscheint ihr erster Roman "Verführungen". Weitere Romane: Jessica, 30., Partygirl, Kreuzungen, Die Schmerzmacherin, etc. Streeruwitz ist als freie Journalistin und Regisseurin tätig und mischt sich immer wieder mit Essays, die gedruckt erscheinen oder auf ihrer Website veröffentlicht werden, in tagesaktuelle Diskussionen ein. Streeruwitz lebt in Wien und London, sie hat zwei Töchter. Streeruwitz hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen, zuletzt den Bremer Literaturpreis 2012.