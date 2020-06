Droht Handelskrieg zwischen EU und China?

Ab 5. Juni soll Solar-Billig-Importen aus China ein Riegel vorgeschoben werden. Dazu hat die EU-Kommission am Mittwoch voriger Woche grünes Licht gegeben. Die Einfuhr von Solarpaneelen soll nach Angaben aus EU-Kreisen mit einem durchschnittlichen Zollsatz von 47 Prozent belegt werden.

In der Branche sind die Anti-Dumping-Zölle umstritten: Solaranlagen könnten sich massiv verteuern, heißt es, auch vor Vergeltungsmaßnahmen seitens China wird gewarnt. So besteht in der deutschen Regierung die Sorge, die Angelegenheit könnte sich zum einen Handelskrieg zwischen der EU und China ausweiten, berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Im Extremfall müsse damit gerechnet werden, dass China "im Gegenzug auch Strafzölle in anderen Beschaffungsbereichen" verhänge, zitiert das Blatt Vertreter des deutschen Wirtschaftsministeriums. Demnach könnten nicht nur deutsche Solarfirmen abgestraft werden, sondern auch Firmen aus anderen Branchen.