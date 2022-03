Stopp für BMW-Produktion im Grazer Magna-Werk ab Montag

Der Zusammenbau der beiden Jaguar Modelle E-Pace und I-Pace verlaufe dagegen nach Plan und sei "von der Ukraine-Krise nicht betroffen", hieß es auf APA-Nachfrage seitens eines Sprechers. Die entsprechenden Fahrzeugteile würden laut dem britischen Autobauer aus "anderen Weltgegenden" bezogen, weshalb sich der Krieg in der Ukraine nicht auswirke.

Lieferketten

Bei Mercedes dagegen hieß es, dass man sehr wohl mit Zulieferern aus der Ukraine zusammenarbeite und verschiedene Komponenten für die Fahrzeugproduktion beziehe. "Wir beobachten die Situation genau und sind in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, um gemeinsam intensiv an Lösungen zur Absicherung unserer Lieferketten zu arbeiten. Dazu gehört u. a. auch die Verlagerung von Produktionsumfängen an andere Standorte unserer Zulieferer", hieß es auf Nachfrage der APA aus Stuttgart.

Lange Wartezeiten gab es schon vorher

Mit Flexibilität in den Mercedes-Werken versuche man Ausfälle bestmöglich zu vermeiden. "Aufgrund der aktuellen Situation passen wir ab der kommenden Woche vorübergehend die Schichtplanung in einzelnen Werken an", hieß es weiter. Welche Standorte konkret betroffen sind, wurde nicht gesagt. Die G-Klasse in Graz dürfte es wohl eher nicht sein. Wie man aus dem Unternehmen hört, laufe der "G" wie eh und je vom Band. Die Nachfrage nach dem Modell sei ungebrochen. Lange Wartezeiten gab es schon vor den Halbleiter-Engpässen.