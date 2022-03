Europas Auto-Industrie steht wegen Ukraine-Krieg still

Das BMW-Werk in Steyr hat diese Woche rund 3.200 Beschäftigte in der Produktion zur Kurzarbeit angemeldet. „Ob und in welchem Umfang eine Inanspruchnahme erfolgt, hängt von der weiteren Entwicklung der Versorgungssituation ab“, teilte BMW mit. In der Nacht auf heute, Donnerstag, hat das weltgrößte Motorenwerk der BMW Group die Produktion heruntergefahren. Im Durchschnitt läuft dort alle zwölf Sekunden ein Motor vom Band – unter dem Strich waren es im Jahr 2020 rund 393.700 Diesel- und 603.000 Benzinmotoren, darunter ein Viertel aller Motoren für Hybrid-Antriebe. Ausgenommen vom aktuellen Produktionsstopp ist nur die Fertigung der Gehäuse für E-Antriebe.

Von den Problemen mit den Kabelbäumen sei der gesamte MAN-Verbund, für den Steyr Automotive Auftragsfertigung mache, betroffen, hieß es aus dem Unternehmen. Die kommenden vier Werktage steht die Produktion daher still. Bereits zuvor hatte Steyr Automotive die Verlängerung der mit Ende Februar auslaufenden Kurzarbeit um vier Monate bis Ende Juni beantragt. Diese stehe aber in Zusammenhang mit der Halbleiter-Krise, nicht mit dem Ukraine-Krieg, betonte eine Sprecherin. Am Mittwoch will man wieder produzieren, eine mittelfristige Perspektive sei aber schwierig.

Der Stillstand in Steyr ist im BMW-Universum kein Einzelfall. Auch im größten europäischen BMW-Werk Dingolfing wird die Produktion in der kommenden Woche komplett ausfallen.