Warum in Österreich noch immer russischer Wodka verkauft wird

Die Einfuhr von alkoholischen Getränken in das Zollgebiet der Union sei nur dann verboten, wenn sie ihren Ursprung in Russland haben oder aus Russland ausgeführt werden, heißt es auf Anfrage des KURIER aus dem Wirtschaftsministerium. Der Stolichnaya wird aber seit 2023 in Aserbaidschan hergestellt, heißt es vom österreichischen Generalimporteur Top Spirit Vertriebs GmbH . Seit Juli 2022 werde keine russische Ware mehr nach Österreich importiert, sagt ein Unternehmenssprecher: "Das ist auch belegbar."

Beim Verkauf von Stolichnaya im österreichischen Handel nimmt man es mit der Herkunft des Wodkas aber nicht so genau. Bei einem großen Online-Getränkehändler wird als Herkunftsland immer noch Russland angeführt. "Seit über 80 Jahren ist der Stoli Kult. Der Wodka wird in Russland hergestellt und ist weltweit der absolute Topseller auf seinem Gebiet", heißt es dort. Das stimmt zwar nicht, ist aber neben dem Bild eines Wodka-Glases, das sich Lippen nähert, zu lesen.

Jahrzehntelanger Rechtsstreit

Wer Wodka der Marke Stolichnaya in welcher Region verkaufen darf, beschäftigte infolge jahrzehntelang in mehreren Ländern die Gerichte. Neben Österreich setzte sich das russische Staatsunternehmen auch in den Niederlanden durch. Allerdings wurde dort die Marke 2022 beschlagnahmt und versteigert.

Shefler, der mit seiner SPI-Group Stolichnaya in rund 180 Ländern der Welt verkauft, benannte den Wodka in Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine 2022 überhaupt in "Stoli" um. Der in Lettland im Auftrag des in Luxemburg ansässigen Unternehmens produzierte Schnaps enthält seither auch keine Zutaten aus Russland mehr.