Steuererleichterung für langfristige Vorsorge

Dass das Interesse der Österreicher an Wertpapieren wie Investmentfonds oder Aktien zunehmend steigt, zeigen mehrere repräsentative Umfragen. So besitzt bereits ein Viertel der Bevölkerung diese Form der Geldanlage, ein Plus von sieben Prozentpunkten zum Jahr 2018 (Online-Umfrage von Marketagent im Sommer des Vorjahres, Anm.).

Kein Wunder angesichts der jahrelangen Nullzinsen auf Sparbüchern und der nun dazu kommenden relativ hohen Inflation. Doch den Anlegern wird es hierzulande nicht leicht gemacht.