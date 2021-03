Steirische Hypo mit mehr Umsatz und Gewinn

Zu den Vorbereitungen für die Verschmelzung mit dem Eigentümer RLB Steiermark hieß es u.a., die Filialen in Schladming, Judenburg, Feldbach und Fürstenfeld seien per 1. Jänner 2021 an die jeweiligen regionalen Raiffeisenbanken verkauft worden. Derzeit fänden die Vorbereitungsarbeiten für die geordnete Überführung der Kunden zu Raiffeisen statt.

Für das gesamte Personal - Stand Jahresende 2020 belief sich die Mitarbeiterzahl auf 185 (2019: 193) - sei ein nahtloser Übergang gewährleistet, sagte Gölles.