Hypo NÖ machte 2020 etwas mehr Gewinn

Obwohl die Bank mittlerweile keine Papiersparbücher mehr vergibt, sei der Zulauf zu Sparprodukten nach wie vor rege vorhanden, so Viehauser. Als Belastung im Hinblick auf das konstante Negativzinsumfeld empfinde man das aber nicht, "Sie sind vielleicht eine Spur teurer, aber wir freuen uns schon über die Einlagen der Sparer", sagte Viehauser. Um dem gleichzeitigen Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit nachzukommen, gebe es jetzt auch ein grünes Sparkonto bei der Bank.

Jahreszahlen

Unterm Strich erzielte die Hypo NÖ im Geschäftsjahr 2020 einen Gewinn von rund 31,9 Mio. Euro, das waren um 4,9 Prozent mehr als im Jahr davor. Sowohl der Zinsüberschuss (plus 9,5 Prozent auf 129,2 Mio. Euro) als auch das Provisionsergebnis (plus 2 Prozent auf 17,4 Mio. Euro) konnten zulegen. Die Bilanzsumme stieg von 14,6 Mrd. auf 16,4 Mrd. Euro an.

Trotz gestiegener Risikovorsorgen konnte die Quote der notleidenden Kredite (Non-performing loans/NPL) von 0,96 Prozent auf 0,78 Prozent im Jahr 2020 reduziert werden. Die Kostenquote - das Verhältnis zwischen Kosten und Einnahmen der Bank - verbesserte sich von 59,15 Prozent auf 53,29 Prozent. Die harte Kernkapitalquote (CET1) lag bei 17,92 Prozent, nach 19,19 Prozent im Jahr 2019.

In Absprache mit den Aufsehern wird die Hypo auch für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende an den Eigentümer, das Land Niederösterreich ausschütten. Die Summe steigt von 3,5 Mio. Euro in den Vorjahren auf 3,8 Mio. Euro an.

Die Hypo NÖ (1888 gegründet) ist die älteste und größte Landesbank Österreichs. Aktuell betreibt sie 27 Filialen und hat 714 Mitarbeiter.