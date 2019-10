Steirische ams: Schlussrunde im Poker um die Osram-Übernahme

Das Übernahmeangebot macht unterm Strich satte 4,5 Milliarden Euro, die die Steirer aufbringen müssen – zum Teil auf Pump. Als Finanziers des Deals soll ams den US-Investmentriesen Bank of America Merrill Lynch, die Schweizer UBS und britische Großbank HSBC an Land gezogen haben.

Als die ams im Sommer ihr Interesse an der Übernahme des größeren deutschen Leuchtenkonzerns Osram offenbarte, ernteten die Premstättener anfangs eher ein müdes Lächeln. Denn der steirische Konzern setzte 2018 mit 10.166 Mitarbeitern rund 1,42 Milliarden Euro um, Osram mit 27.200 Mitarbeitern 4,1 Milliarden Euro. Dazu kommt, dass ams gegen die beiden mächtigen US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Group in den Ring stieg. Doch die Gegenspieler spornten die Österreicher regelrecht an.

Boten Bain Capital und Carlyle Group den Osram-Aktionären lediglich 35 Euro pro Aktie, legten die Steirer auf 38,5 Euro pro Papier nach. Doch die Schlacht um das Münchner Osram Licht AG wurde weiter befeuert. Schließlich erhöhten die Steirer ihr Angebot auf 41 Euro.