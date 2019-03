Steile Pläne: Rene Benkos Coup mit dem Chrysler Building in New York

Das legendäre Gebäude kostet umgerechnet 133 Millionen Euro und muss generalsaniert werden. Der Signa-Group des Tiroler Investors René Benko und dem US-Immobilienentwickler RFR Holding ist ein großer Coup gelungen. Sie haben das weltberühmte 319 Meter hohe Chrysler Building in New York gekauft. „Wir erwerben eine Legende“, sagt Jürgen Fenk, Mitglied des Executive Boards der Signa-Gruppe. Für Signa sei dies mehr als nur ein erster, strategisch wichtiger Schritt in den US-Immobilienmarkt, es sei ein Meilenstein.