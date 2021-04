Stau im Suezkanal dürfte sich heute auflösen

Der Stau von Schiffen nach der Havarie eines Containerschiffes im Suezkanal dürfte sich nach Angaben der Kanalbehörde in Kürze auflösen. An diesem Samstag würden die letzten 61 wartenden Schiffe die Wasserstraße von beiden Seiten her passieren, teilte Osama Rabie, der Chef der Kanalbehörde SCA, mit. Dann sei der Stau der 422 Schiffe aufgelöst, die seit dem Auflaufen der "Ever Given" den Kanal nicht hätten durchfahren können.

Das 400 Meter lange Containerschiff hatte sich am Dienstag vergangener Woche bei starkem Wind verkeilt. Am Montag wurde die "Ever Given", die eines der größten Containerschiffe der Welt ist, wieder flottgemacht.

Die SCA untersucht, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Weil sich auch Öltanker gestaut hatten, war der Ölpreis zwischenzeitlich gestiegen. Der 193 Kilometer lange Suezkanal ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt auf dem kürzesten Schiffsweg zwischen Europa und Asien.