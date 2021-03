Suezkanal: „Ever Given“ schwimmt, Weltwirtschaft stockt

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch Teil der Untersuchungen. Auf der Brücke waren zwei Lotsen. Eine der Ursachen sei der „starke Wind“ in Folge eines Sandsturms gewesen. Menschliches Versagen ist zumindest wahrscheinlich. Bevor das Schiff in den Suezkanal einfuhr, zeichnete es in seinen Warteschleifen die Kontur eines Penis nach. Was nicht strafbar ist, da so riesige Schiffe auf dem Meer nicht stehen bleiben können, da sie sonst manövrierunfähig sind.