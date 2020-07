Statistik Austria: Corona-Jobverluste schon teilweise kompensiert

"Besonders angespannt" sei die Situation noch immer im Bereich Beherbergung und Gastronomie sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung, so die Statistik Austria. In diesen Bereichen hätten bis Ende Mai erst etwas mehr als ein Viertel der Personen wieder einen Job gefunden.

Schlimmer als 2009

Die Corona-Pandemie hat den österreichischen Arbeitsmarkt hart getroffen und die Arbeitslosenzahlen auf ein Rekordhoch Mitte April steigen lassen. Laut Statistik Austria endeten von März bis Mai 434.000 Fälle unselbständiger Erwerbstätigkeit, in 358.000 Fällen wurde eine Beschäftigung neu aufgenommen.

"Die Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt massiv getroffen. So ist der Beschäftigungsrückgang zum Beispiel wesentlich kräftiger ausgefallen als in der Finanzkrise 2009", so der fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria, Tobias Thomas, in einer Aussendung. Inzwischen erhole sich der Arbeitsmarkt allerdings immer mehr. "Im Mai war die Zahl der Erwerbstätigen zwar noch deutlich geringer als im Vorjahresmonat, aber immerhin bereits rund 50.000 Personen höher als im April", sagte Thomas.