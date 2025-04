Warum jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um ein Start-up zu gründen

"2023 war schlecht, 2024 war schlechter, 2025 wird noch schlechter", sagt Hansi Hansmann. Nach Corona-Krise und neben Kriegen sorgt gerade US-Präsident Donald Trump mit Zolldrohungen für Verwerfungen. "Unsicherheiten mögen Investoren noch weniger als schlechte Nachrichten", sagt Hansmann beim Startup Summit des Branchenverbands Austrian Startups, das am Dienstag in der Ottakringer Brauerei in Wien stattfand.