Start-up-Millionär: "Sonst wandern noch mehr Firmen ab"

Nach dem Verkauf ihres Start-ups has.to.be haben Sie wieder gegründet. Was macht ihre neue Firma Growthsquare?

Has.to.be war aus zwei Gründen erfolgreich. Wir haben, weil wir selber Anwender waren, immer nur das entwickelt, was wir selber wollten. Wir haben damit auch gut getroffen, was die Kunden brauchten. Wir haben unsere Mitarbeiter auch befähigt, eigenständig Entscheidungen zu treffen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Daraus hat sich eine Arbeitsweise entwickelt, die sich gut replizieren lässt. Wir versuchen die Methodologie bei Unternehmen zu positionieren und bieten auch das entsprechende Monitoring über eine Software-Plattform an.

Mit ihrer Investmentfirma make visions investieren Sie auch in Start-ups. Wie treffen Sie Ihre Investitionsentscheidungen?

Wir investieren nur, wenn wir vom Team und vom Produkt überzeugt sind und neben Kapital auch operativen Mehrwert einbringen können. Etwa bei der Organisation. Die Kernbereiche sind Energie, Robotics und Medtec.

Die Finanzierung gilt für Start-ups gilt in Österreich vor allem in Wachstumsphasen als schwierig. Woran haperts?

Es sind viele Themen. Grundsätzlich ist es in Europa auch ein Kulturthema. Man investiert sehr risikoscheu. In Österreich sind die Rahmenbedingungen für Investitionen grundsätzlich ausbaufähig. Es gibt auch noch nicht so viele kapitalstarke Fonds, die Folgefinazierungen vornehmen können.