Im Technologie- und Softwarsektor, der als Wachstumsmotor gilt, sind heimische Unternehmen aber nur unterdurchscnittlich vertreten. Der Anteil des Technologie- und Softwaresektors am BIP beträgt in Österreich nur knapp 4 Prozent und damit weniger als der europäische Schnitt von 5,4 Prozent und deutlich weniger als in den USA, wo Technologieunternehmen mehr als 9 Prozent zur Wirtschaftsleistung beitragen.

Lücken bei der Finanzierung

Besondere Defizite sieht die Studie bei der Start-up-Finanzierung in der Wachstumsphase und spricht damit ein bekanntes Problem an. Dass Finanzierungen im dreistelligen Millionenbereich in Österreich kaum zu bekommen sind, wird seit Jahren beklagt. Solche Investments seien hierzulande überschaubar und liegen weit hinter anderen Ländern zurück, sagt auch der McKinsey-Berater. In der Schweiz seien sie bis zu 10 Mal höher.

Das Fehlen der Mittel behindere besonders das Wachstum technologieintensiver Unternehmen. Der Zugang zu Kapital in allen Phasen sei aber auch entscheidend, um mehr Menschen zum Gründen zu bewegen.

Die Ursache für die Finanzierungslücke sehen die Unternehmensberater in fehlenden Anreizen für Pensionskassen, Stiftungen oder Privatpersonen in Start-ups zu investieren. Aber auch die Bereitschaft von Unternehmen, Risikokapitalinvestitionen in Start-ups zu tätigen sei in Österreich wenig ausgeprägt.

Dachfonds

Abhilfe könnte unter anderem ein von der Start-up-Szene seit Längerem geforderter und auch im Regierungsprogramm vorgesehener Dachfonds schaffen, sagt Wrulich. Dabei sollte auf eine Risikostreuung geachtet werden, um auch Pensionsfonds zu Investitiionen zu bewegen. Auch Ankerinvestments des Staates in bestimmte Bereiche, etwa Künstliche Intelligenz, sollten forciert werden.

Besondere Wachstumschancen sieht Wrulich in Österreich auch in Sektoren wie Halbleiter und Biotechnologie, die auf ein breite Basis von Unternehmen und Forschungseinrichtungen aufbauen können.