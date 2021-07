Rekord-Deal: Austro-Start-up has.to.be für 250 Millionen Euro verkauft

Vor zwei Jahren stieg der VW-Konzern mit 25 Prozent ein. Größter Gründungsinvestor war Ex-OMV-Boss Gerhard Roiss, der mit rund 20 Prozent beteiligt und Vorsitzender des Beirates ist. Klässner hält derzeit knapp 28 Prozent, mit 4,6 Prozent ist der Oberösterreicher Paul Achleitner beteiligt, Aufsichtsratschef der Deutschen Bank.

Das Unternehmen wird nun zu einem Wert von 250 Millionen Euro an den amerikanischen Ladesäulen-Betreiber ChargePoint verkauft. Der Deal soll 2021 abgeschlossen werden, der Kaufpreis wird teils in Cash, teils in Aktien bezahlt. ChargePoint mit Sitz in Kalifornien notiert an der Wall Street und betreibt das weltweit größten Ladenetzwerk sowie weitere Infrastruktur für E-Mobilität.

Für Klässner, der auch Rückschläge hinnehmen musste, ist der Deal eine Bestätigung: "Salzburg, aber auch viele andere Regionen in Österreich sindimmer noch stark vom Tourismus abhängig. Mit has.to.be haben wir gezeigt, dass sich in unseren wertvollen Landschaften durchaus klimaschützende Lösungen herstellen lassen, die weltweit im Einsatz sind. Er hoffe auf Nachahmer.