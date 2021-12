Europas größte Lithiumquelle

Das deutsch-australische Start-up Vulcan Energy will fünf geothermische Kraftwerke im Oberrheintal bauen. Im so genannten Oberrheingraben, einer 300 Kilometer langen und bis zu 40 Kilometer breiten Tiefebene zwischen Frankfurt und Basel, liegen Europas größte Lithiumreserven mit einem Gesamtvolumen von fast 16 Millionen Tonnen. Bis 2025 will Vulcan Energy dort jährlich 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid emissionsfrei aus dem Oberrheintal gewinnen.

Am Freitag gab das Unternehmen den Erwerb einer Geothermie-Anlage in der Pfalz bekannt, um eine neue Testanlage in Betrieb zu nehmen. In einem zweiten Schritt will Vulcan dort eine Pilot-Anlage bauen, mit der die Firma das wertvolle Metall aus heißer, mineralhaltiger Flüssigkeit aus dem Untergrund filtern will.