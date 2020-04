Starker EU-Hilfsfonds wäre „in Österreichs Eigeninteresse“

Sollte es klare Vorgaben für die Mittel-Verwendung geben? Oder würde das erst recht von den betroffenen Ländern wieder als „Konditionalität“ abgelehnt?

Man sollte sich natürlich gemeinsam überlegen, was am effizientesten wirkt, ohne dabei zu enge Vorgaben zu machen. Wo es am Arbeitsmarkt brennt, wissen die betroffenen Länder am besten. In der Vergangenheit war die demokratische Legitimation strittig, wenn Gläubigerstaaten in nationale Rechte eingreifen wollten. Wenn aber tatsächlich gemeinsam Geld aufgenommen wird, ist klar, dass auch alle dabei mitreden.

Und wie sollen die Schulden jemals zurückgezahlt werden?

Die Idee wäre, dass die EU einmalig und für einen begrenzten Zeitraum gemeinsam Schulden aufnimmt. Diese Schulden würde sie dann in ein paar Jahrzehnten tilgen - und weil sich EU-Beiträge nach der Wirtschaftsleistung richten, würden alle mit zurückzahlen, je nachdem wie gut sie aus der Krise gekommen sind. Das ließe sich im technischen Detail ökonomisch sinnvoll und rechtlich sauber lösen. Auch ohne gemeinsame Haftung der einzelnen Mitgliedstaaten. In erster Linie geht es am Donnerstag um den politischen Willen.