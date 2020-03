Starautor Piketty will 120.000 Euro Mitgift für jeden 25-Jährigen

Ohne Krieg oder Revolte

„Die Geschichte beweist das Gegenteil“, sagte Piketty am Freitag in der Arbeiterkammer Wien. Er sei auch „optimistisch“, dass es keine Kriege oder gewaltsamen Revolutionen brauche, um zu gleichmäßigerer Verteilung zu kommen. Schweden habe sich binnen weniger Generationen von einer höchst ungerechten Gesellschaft – wo nur wenige Besitzende das Wahlrecht besaßen – zu einer der gleichförmigsten entwickelt. Auf friedlichem Wege.

Aber braucht es so einen Wandel in Österreich? Laut Pikettys Datenbank (Grafik) sind die Einkommen hierzulande viel gleichmäßiger verteilt als in den USA. Und die Schere geht nicht wirklich auf. Warum also die Aufregung?