Die Regierung macht für den Standort zu wenig

Das jüngste IMD-Ranking zeigt es leider erneut: Der Standort Österreich verliert laufend an Strahlkraft. Andere Nationen, vor allem aus Asien und dem arabischen Raum, ziehen an uns vorbei. Das ist freilich nicht nur ein Österreich-spezifisches Problem, sondern trifft viele Länder Europas. Dies kann auch der EU-Wirtschaftspolitik zugeschrieben werden, die in den vergangenen Jahren den Fokus nicht mehr auf das Wohl der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter gelegt hat, sondern in überzogener Weise Umwelt, Klima und Arbeitnehmerrechten den Vorrang gab.

Doch abseits der europäischen Komponente gibt es auch einige hausgemachte Ursachen für den Absturz in dem viel beachteten Ranking. Allen voran die Effizienz der öffentlichen Verwaltung inklusive Finanz- und Steuerpolitik. Und tatsächlich beweist hier die Bundesregierung laufend, dass sie alles andere als geschickt vorgeht.

So sinken zwar die Lohnnebenkosten durch eine Reduktion des Dienstgeberbeitrags zum Familienlastenausgleichsfonds. Diese Maßnahme soll die Wirtschaft um rund zwei Milliarden Euro jährlich entlasten. Sie tritt jedoch erst ab dem Jahr 2028 in Kraft. Im Gegenzug wird zur Finanzierung der Maßnahme die Körperschaftssteuer bereits ab Anfang 2027 für alle Unternehmen mit einem Gewinn ab einer Million Euro jährlich erhöht.