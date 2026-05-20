Nationalrat beschließt Mehrwertsteuer-Senkung auf Grundnahrungsmittel

Der Nationalrat wird am Donnerstag die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel beschließen. Für Produkte wie Eier, Milch, Reis, Nudeln, Brot, Weizenmehl, die meisten Gemüsesorten sowie gängiges Stein- und Kernobst soll der Mehrwert-Steuersatz ab 1. Juli von 10 auf 4,9 Prozent gesenkt werden.

Dadurch sollen sich private Haushalte durchschnittlich 100 Euro pro Jahr ersparen, dem Finanzministerium fehlen damit künftig aber rund 400 Mio. Euro jährlich an Einnahmen.