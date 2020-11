Ständig neue Covid-Regeln lösen Bürokratie-Chaos aus

Die größte Verunsicherung herrscht bei der Kurzarbeitsabrechnung in der Lohnverrechnung (93 Prozent), der Kurzarbeitsförderabrechnung mit dem AMS (79) sowie bei der Sonderbetreuungszeit wegen der Schulschließungen (40). „Viele Betriebe haben sich auf den Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit verlassen. Jetzt muss alles mit den Betroffenen einvernehmlich geregelt werden, ein unglaublicher Aufwand“, berichtet Arbeitsrechtsexperte Markus Löscher von der Kanzlei Gerlach.

Bei der Kurzarbeit wiederum sind die Bedingungen im zweiten Lockdown vor Kurzem wieder gelockert worden. Wer bereits früher Anträge gestellt hat, fühle sich jetzt „papierlt“, so Löscher. Er sieht auch ein Problem bei der Kommunikation: Was Politiker in der Pressekonferenz ankündigen, finde sich dann nur zu 80 Prozent in der Verordnung und darin seien dann viele Lücken, die erst Gerichte klären müssten.