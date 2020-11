Ökonomen: Kurzarbeit langfristig schädlich

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass jeder dritte Beschäftigte im Tourismus sowie in der Kunst-, Kultur- und Unterhaltungsbranche (31 Prozent) kürzer gearbeitet hat. In beiden, von der Krise am stärksten betroffenen Sektoren, wurde die Arbeitszeit im Schnitt um mehr als 60 Prozent reduziert, während in der Industrie „nur“ um ein Drittel reduziert wurde. Der Schnitt über alle Branchen lag bei 40 Prozent. Gemessen an Köpfen sieht die Zwischenbilanz anders aus: Nur zwei Branchen, die Industrie und der Handel, beschäftigten fast die Hälfte aller Kurzarbeiter (siehe Grafik). Vor allem der Anteil des Handels ist laut Agenda Austria „überproportional hoch“, zumal der Lebensmittelhandel ja immer geöffnet hatte und flexible Arbeitszeitregelungen in dieser Branche üblich sind.