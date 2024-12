Trotz Haftbefehls aus Italien bleibt Rene Benko weiterhin auf freiem Fuß

Für den gestrauchelten Immobilien-Tycoon René Benko wird die Luft zum Atmen immer dünner. Denn: Die Staatsanwaltschaft Trient hat einen brisanten Haftbefehl gegen den Gründer der Immobilien-Gruppe Signa erlassen, deren Pleite rund 30 Milliarden Euro Schaden verursacht hat. Am Dienstag haben die Carabinieri-Sondereinheit für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ROS und die Finanzpolizei Guardia di Finanza im Auftrag der Anklagebehörde in Trient im Rahmen einer groß angelegten Operation rund 100 Hausdurchsuchungen in den Provinzen Trient, Bozen, Brescia, Mailand, Pavia, Rom und Verona sowie im Ausland durchgeführt.