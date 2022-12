Staatliche Jobgarantie kann Langzeitarbeitslosigkeit entgegenwirken

Das Projekt basiert auf Freiwilligkeit. Niemand ist dazu verpflichtet, ein Jobangebot anzunehmen. Dass es die meisten dennoch machen, zeige auch, dass "die Mehrheit der Menschen arbeiten möchte", sagt der Forscher der Universität Oxford. Langzeitarbeitslosigkeit resultiere nicht etwa daraus, dass Menschen unwillig wären zu arbeiten.

"Jobgarantie nicht Lösung für alles"

Die teilnehmenden Menschen arbeiten zwischen 16 und 38 Stunden pro Woche, je nach ihren Zielen, gesundheitlichen Voraussetzungen und Betreuungspflichten. Die Gehälter, die in der Regel zwischen 1.100 und 2.400 Euro pro Monat liegen, sind so festgelegt, dass jeder mindestens so viel verdient, wie er zuvor an Arbeitslosengeld erhalten hat.

Das Pilotprojekt hat ein Budget von insgesamt 7,4 Millionen Euro. Die Kosten für den Staat belaufen sich damit auf rund 29.841 Euro pro Person und pro Jahr. Schätzungen des AMS zufolge kostet ein Jahr Arbeitslosigkeit den Staat ebenfalls durchschnittlich 30.000 Euro pro Jahr. "Die Jobgarantie ist nicht die Lösung für alle Probleme und auch nicht für alle geeignet", resümiert Lehner. Aber als zusätzliches Instrument zu bestehenden Maßnahmen könne sie die Situation von vielen Menschen verbessern.

120 haben Jobgarantie erhalten

Bisher haben etwa 120 Personen die Jobgarantie erhalten. In der Oxford-Studie wurden die Ergebnisse für 62 Arbeitslose analysiert, die im Herbst 2020 ein Teilnahmeangebot erhielten. Die vorläufigen Ergebnisse würden für eine Ausweitung dieses Pilotprojekts sprechen, so Lehner.

Für Gramatneusiedl ist das nicht die erste Sozialstudie. Bereits in den 1930er-Jahren wurde in der Gemeinde, damals noch Marienthal, eine Studie durchgeführt, bei dem ein Forscher-Team rund um Marie Jahoda, Paul Felix Lazarsfeld und Hans Zeisel die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit untersuchten. Die Studie wurde weltbekannt und gehört zu den Klassikern in der empirischen Sozialforschung.