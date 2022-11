Armutsfalle Teilzeit: Frauen sind deutlich stärker betroffen

Hauptgrund für Teilzeit sind Betreuungspflichten für Kinder oder pflegebedürftige Erwachsene. Mehr als 45 Prozent der Frauen geben dies als Begründung an. Nur ein Viertel entscheide sich aus anderen Gründen gegen eine Vollzeit-Stelle. Hergovich appelliert, Qualifizierungsangebote anzunehmen. Frauen seien in gut bezahlten Branchen unterrepräsentiert. Das AMS-Programm FIT (Frauen in Handwerk und Technik) schaffe hier einen Ausgleich.