Styria stellt zwei Magazine ein: "Diva" und "Wienerin" verschwinden

Baustelle "Presse"

Es ist nicht die einzige Baustelle in dem steirischen Medienkonzern: In der "Presse" fehlt immer noch ein amtierender Chefredakteur, seit Rainer Nowak nach einer Chataffäre seinen Rückzug angetreten hat. Er war am 11. November zurückgetreten. Dem Vernehmen nach soll eine Entscheidung im kommenden Jahr fallen.