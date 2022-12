Buchhalter bis Spediteur: Schon in 158 Berufen herrscht Personalnot

Elektromechaniker/innen, Diplomingenieure/innen für das Bauwesen, Speditionsfachkräfte, Buchhaltung, physikalisch-technische Sonderberufe und nicht diplomiertes Krankenpflegepersonal: Die Liste an Berufen, in denen Personalmangel herrscht, wird immer länger. Insgesamt umfasst die vom Arbeitsministerium für 2023 erstellte, so genannte „Mangelberufsliste“ schon bundesweite 100 sowie regional weitere 58 Berufe. Im Jahr 2022 waren noch 66 Berufe auf der Liste.

Stellenandrangsziffer

Als Mangelberufe gelten solche, für die pro gemeldeter offener Stelle höchstens 1,5 Arbeitsuchende beim AMS vorgemerkt sind („Stellenandrangsziffer“). Auch Berufe mit besonderem Bedarf können in die Liste aufgenommen werden. In diesen können dann Arbeitskräfte aus Drittstaaten, die die Kriterien der Rot-Weiß-Rot-Karte wie abgeschlossene Berufsausbildung erfüllen, in Österreich beschäftigt werden.

Im Vorjahr waren dies coronabedingt nur 936. Heuer wurden bis Ende Oktober bereits doppelt so viele, nämlich 1.890 Rot-weiß-Rot-Karten für Mangelberufe ausgestellt. Arbeitsminister Martin Kocher führt dies auf die im Sommer gelockerten Zugangshürden zurück.

Die Liste der regionalen Mangelberufe führt Oberösterreich mit 44 länderspezifischen Berufen an, gefolgt von Salzburg (26), der Steiermark (17), Tirol und Vorarlberg mit jeweils 12 und Niederösterreich mit 7. In Wien gibt es lediglich zwei und im Burgenland sowie in Kärnten jeweils nur einen Mangelberuf.