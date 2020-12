Spritpreis: Was bringt das neue Jahr?

Öl- und Spritpreise korrelieren zwar prinzipiell, die Schwankungen beim Rohstoff setzen sich aber nicht eins zu eins um. Der Preis an der Zapfsäule wird durch die Kosten für Raffinerie, Logistik und Steuern stabilisiert. Staatliche Abgaben machen in Österreich derzeit 55 Prozent des Diesel- und 61 Prozent des Benzinpreises aus.

CO2-Abgabe

In Deutschland werden die Preise bereits mit 1. 1. um sieben bis acht Cent pro Liter steigen. Grund dafür ist die Ausweitung der CO2-Bepreisung auf die Sektoren Heizen und Verkehr. Wer eine Tonne des Treibhausgases verursacht, soll dafür 25 Euro an den Staat zahlen. Eine ähnliche Regelung ist auch in Österreich zu erwarten, ist man sich bei FVMI, ÖAMTC und dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mit Verweis auf das Regierungsprogramm einig.