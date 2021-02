Spotify verdreifachte 2020 Verlust

Mit einem schwachen Ausblick und deutlichen Jahresverlust hat der Musikstreaming-Marktführer Spotify Analysten und Anleger enttäuscht. Da half es auch nicht, dass das Unternehmen im Schlussquartal des Geschäftsjahres besser abschnitt als erwartet. So überschritt der Konzern die Marke von 150 Mio. Abo-Kunden, wie Spotify am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Zu Handelsbeginn brach die an der Nasdaq notierte Aktie um mehr als acht Prozent ein.

Für das laufende Jahr rechnet das Management mit einem Umsatz von 9,01 bis 9,41 Mrd. Euro. Analysten hatten mit 9,28 bis 10,09 Mrd. Euro deutlich mehr auf dem Zettel. Der Konzern erwartet im Geschäftsjahr einen operativen Verlust von 200 bis 300 Mio. Euro. Der Vorstand warnte vor einer "erhöhten Unsicherheit im Vergleich zu vorigen Jahren wegen der unbekannten Länge der Pandemie und ihren andauernden Auswirkungen auf das Wachstum bei Nutzern, Abonnenten und Umsatz."

Verlust verdreifacht

Im Schlussquartal hat der Konzern besser abgeschnitten. Mit einem Plus von knapp einem Viertel auf 155 Mio. Premium-Kunden verglichen mit dem Vorjahresquartal übertraf Spotify seine eigenen Erwartungen und die der Analysten. Der Nettoverlust fiel mit 125 Mio. Euro um rund 40 Prozent geringer aus als im Vorjahresquartal. Im Gesamtjahr 2020 war der Fehlbetrag aber mit 581 Mio. Euro mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahr.