Streamingtipps: Wie wir die Klimakrise wirklich fassen können

In Österreich macht sich die Klimakrise im Alltag immer stärker bemerkbar: Weniger Naturschnee auf den Pisten, sommerliche Dürre auf den Feldern, dann plötzlich Starkregen, Überschwemmungen, Murenabgänge. In anderen Gebieten der Erde steht noch mehr auf dem Spiel: Gewinnen Sie Einblicke in die Klimastrategien unserer Nachbarländer und in weit entfernte Regionen der Erde. Ganz bequem von der Couch aus.