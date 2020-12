Fünf Serien, die Ihren Horizont erweitern

Jonas hat eine Ehefrau, eine Tochter, einen Job und ein Haus in einer ruhigen Nachbarschaft. Als jedoch eines Tages jemand in seinem Lebenslauf zu schnüffeln beginnt, wird er nervös. Jonas war nämlich in seinem früheren Leben ein Schwerverbrecher - und er scheint nicht der einzige in der idyllischen Kieler Straße zu sein, der unschöne Geheimnisse hegt.

Besonderheit: Der zehnteilige Krimi spielt in der sichersten Stadt Norwegens.

Norwegen (2018), 1 Staffel, 10 Episoden. Hier als Stream erhältlich.