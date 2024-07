Sport-Managementfirma von Arnautovic ist pleite

In der österreichischen Fußball-Szene ist zu einer bemerkenswerten Pleite gekommen. Bereits am vergangenen Mittwoch wurde über die ARNA Sport Management GmbH mit Sitz am Wiener Parkring unter der Aktenzahl 28 S 125/24x ein Konkursverfahren eröffnet.

Dem Vernehmen nach hat ein Gläubiger den Antrag gestellt. Geschäftsführer und Gesellschafter der ARNA Sports Management ist Daniel Arnautovic, Jahrgang 1986, er ist der ältere Bruder von Stürmer-Star Marko Arnautovic.

"Gegenstand des schuldnerischen Unternehmens ist die Sportvermittlung, das Sportmanagement, die Betreuung und Vermarktung von Sportlern. Die Schuldnerin betreut ganz überwiegend den österreichischen Nationalspieler Marko Arnautovic, der der Bruder des Geschäftsführers ist", heißt es im ersten Bericht des Masseverwalters. "Der Geschäftsführer Daniel Arnautovic steht mir mit seinen Schuldnervertretern zwecks Insolvenzabwicklung zur Verfügung." Das Unternehmen beschäftigt zwei geringfügig beschäftigte Dienstnehmerinnen aus dem Familienkreis des Geschäftsführers, so der Masseverwalter weiter. Daniel Arnautovic soll gegenüber dem Masseverwalter außerdem erklärt haben, dass er mit Forderungsanmeldungen in Höhe von rund 500.000 Euro rechnet. Was die Aktiva betrifft, so wird Arnautovic dem Masseverwalter ein Vermögensverzeichnis vorlegen müssen.

Geschäftsführer bestreitet die materielle Insolvenz "Das schuldnerische Unternehmen soll fortgeführt werden. Die Schuldnerin beabsichtigt eine Aufhebung des Insolvenzverfahrens mit Zustimmung aller Gläubiger. Der Geschäftsführer bestreitet die materielle Insolvenz und verweist darauf, dass er es verabsäumt hat, adäquat auf den Konkursantrag zu reagieren", heißt es im Bericht des Masseverwalters weiter. "Anzumerken ist allerdings doch, dass offenkundig den buchhalterischen Verpflichtungen nicht sorgsam entsprochen wurde und so ein präsenter Überblick über das Vermögen nicht möglich war." So sei zuletzt die Bilanz für das Geschäftsjahr 2019 eingereicht worden. "Der Geschäftsführer teilt mir mit, dass die diesbezüglichen Defizite umgehend behoben werden und die fehlenden Jahresabschlüsse und Steuererklärungen nachgereicht werden", schreibt der Masseverwalter.

Die Stellungnahme Der KURIER hat Daniel Arnautovic mehrmals kontaktiert. "Das ist meine Hauptfirma, ich habe sie 2016 gegründet", sagte Daniel Arnautovic zum KURIER. "Die Firma macht Transfer-Aktivitäten im Fußballmarkt. Ich bin nicht der typische Agent, der die Spieler unter Vertrag hat, ich bin der, der mehr mit den Klubs zusammenarbeitet. Ich mache mehr Intermediation."

Die Überwachungsmaßnahmen Indes wird der Masseverwalter in weiterer Folge die Geschäfte der ARNA Sports Management GmbH im Rahmen der Unternehmensfortführung überwachen. "Diese Überwachungs- bzw. Verwaltungsmaßnahmen nehme ich im Rahmen von Besprechungen, laufenden E-Mail- und telefonischen Austausch mit der Schuldnerin und den Schuldnervertretern wahr", heißt es im Bericht des Masseverwalters. "Die Geschäftsführer der Schuldnerin erwartet, dass in den nächsten Monaten kein größerer Geschäftsgang zu bewältigen ist und so bei mir kein großer Aufwand für den Fortbetrieb anfallen wird."