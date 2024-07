Causa Commerzialbank: Neuer Medizin-Gutachter hält Pucher für vernehmungsfähig

Pucher beklagt auch, dass er unter Stress „zunehmend unter Atemnot leide“. Vor wichtigen Terminen beginne die Atemnot schon drei Tage davor und ende erst drei Tage danach. „Das passierte bei allen bisherigen Vernehmungen“, sagte Pucher zum Internisten. „Ich hatte schon etwa 60 Vernehmungen, es ist so mühsam, wenn man immer wieder dieselben Fragen gestellt bekommen. Durch meinen schlechten Zustand bin ich auch nicht mehr so ausdauernd.“ Er leide unter erheblicher Nervosität, sei sehr unruhig und reizbar, beschrieb Pucher seine Beschwerden.

Das sagt der Verteidiger

„Wir werden jedes medizinische Gutachten respektieren und akzeptieren. Herr Pucher wird weiterhin bei seiner geständigen Verantwortung bleiben“, sagt Puchers Top-Verteidiger Norbert Wess zum KURIER. „Ob am Ende des Tages eine Verhandlungsfähigkeit gegeben ist, wird man wahrscheinlich relativ kurzfristig für das Gerichtsverfahren überprüfen müssen.“ Beim Untersuchungsausschuss vor drei Jahren hatten die vom Ausschuss engagierten Ärzte Pucher eindrücklich vor einem Auftritt gewarnt. Er hat aber trotzdem ausgesagt. Zum medizinischen Gutachter sagte er jetzt: „Wenn ich mir vorstelle, zu Hause befragt zu werden, so teile ich mit, dass dies für mich deutlich erträglicher und besser wäre als etwa vergleichsweise in eine Dienststelle zu kommen.“