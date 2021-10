Spielen mit gutem Gewissen?

Wirtschaftlich unmöglich scheint es für europäische Hersteller offenbar zu sein, Teile mit elektronischem Bestandteil – etwa Timer – in Europa zu bekommen. „Diese Teile werden in Asien zu konkurrenzlosen Preisen angeboten“, sagt Strehl. Bei den Kunststoffbeuteln, in die etwa Spielfiguren eingelegt werden, wird oft noch konventioneller Kunststoff verwendet.

Seinen Sitz hat Piatnik – beliebtestes Spiel ist übrigens Activity – im 14. Wiener Bezirk. Das sei gleichzeitig auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit des Unternehmens, so Strehl. „60 Prozent unserer Mitarbeiter können zu Fuß oder mit den Öffis in die Arbeit kommen.“ Außerdem werden 90 Prozent der Produkte in Europa verkauft, sagt Strehl. Verbesserungspotenzial ortet er für sich unter anderem noch beim Thema Heizen. Ob die Möglichkeit zur Nutzung von Fernwärme gegeben ist, werde aktuell gerade geprüft. Ein Plus von zeitlosen Spielen: Sie sind oft für Jahrzehnte in einer Familie.

Holzspielzeug von Matador

Bereits seit langer Zeit ist der heimische Spielzeugproduzent Matador, der Holzspielzeug-Konstruktionsbaukästen vertreibt, Beispiel für Nachhaltigkeit. Bis auf wenige Ausnahmen (etwa Klemmhülsen oder Zangen) beinhalten die Baukästen vor allem Holzbausteine. Das Holz ist PEFC-zertifiziert (PEFC und FSC sind Siegel, die Produkte aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung ausweisen.). Buchenholz aus Österreich (Salzburger Raum), Produktionsstandort in Österreich (Waidhofen/Thaya) und Kartonagen aus Österreich (Mondi) machen Transportwege kurz und damit den CO 2 -Fußabdruck schon per se kleiner.

Darüber hinaus werden die Holzabfälle bei der Produktion zum Heizen verwendet, sagt Matador-Chef Michael Tobias. Und: Kunststoffbeutel für Kleinteile bestehen aus abbaubarem Bio-Kunststoff. Und es gebe so gut wie alle Einzelteile der Baukästen nachzubestellen. Fehlt ein Teil, muss nicht das ganze Set entsorgt werden.

Nachhaltigkeitsstrategie