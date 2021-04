Warum Matador für Kinder "der Hammer" ist

Matador ist auch wieder wie früher international erhältlich. Neben Europa beliefert Tobias auch Märkte in Übersee, wie die USA, China, Australien, Neuseeland und Israel. Das Hauptgeschäft liegt jedoch in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Aus Spanien kommen immer wieder Anfragen, wie man auf den Namen gekommen sei, erzählt Tobias.

„Matar“ heißt auf Spanisch „töten“ – auf lateinisch heißt „Mactator“ sogar „Mörder“ und „Schlächter“. Das davon abstammende Wort „Matador“ sei nicht der naheliegendste Name für ein Kinderspielzeug, so die Einwände. „Er ist ein Matador in seinem Bereich“, war früher ein gängiger Spruch, jemanden als den Besten in einer Disziplin zu bezeichnen, erklärt Tobias. Daher kam der Name. Matador sollte als bestes Spielzeug im Bereich Konstruktionsbaukästen gelten.

Schwieriges Comeback

Der Weg zurück zum „Matador“ der Baukästen war kein einfacher. 1996 kaufte Tobias dem ehemaligen Zeitungsmacher Kurt Falk die Markenrechte ab, damals stand die Produktion. Tobias war davor geschäftlicher Leiter und Teilhaber eines Unternehmens im Baunebengewerbe, begann also als Quereinsteiger. „Anfangs habe ich unterschätzt, was die Anforderungen an die Technologie betrifft“, sagt er.