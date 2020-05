Großer Reichtum verpflichtet

SAP-Gründer Hasso Plattner tritt der US-Spendeninitiative „The Giving Pledge“ von Warren Buffet und Bill Gates bei und vermacht mindestens die Hälfte seines Milliardenvermögens wohltätigen Zwecken. Was tun eigentlich Österreichs Reiche mit ihrem Geld? Zumindest auf dem Papier zahlen sie deutlich mehr Einkommensteuer als in den USA. Manche, wie Hans Peter Haselsteiner, finden, das könnte noch mehr sein: Er hat sich für einen höheren Steuersatz für höchste Einkommen ausgesprochen.

Etliche Reiche haben das Vermögen in Stiftungen geparkt. Wer aber in Österreich sein Geld wohltätigen Zwecken widmet, hängt dies – anders als in den USA – nicht so gern an die große Glocke. So sponsern sowohl der ehemalige als auch der jetzige Chef der Industriellenvereinigung, Veit Sorger und Georg Kapsch, soziale Aktivitäten. Genaueres geben sie nicht preis. Auch bei der Familie Flick ist Diskretion oberstes Gebot. Man unterstütze wissenschaftliche, soziale und künstlerische Aktivitäten, vor allem in der Region Kärnten. Dem exklusiven amerikanischen Spenderclub plane man nicht beizutreten.