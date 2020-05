Österreicher spenden auch in der Krise

Sie vertrauten ihm ihr Geld an, doch er hat alle getäuscht. 2,7 Millionen Euro sammelte der Grazer Gregor H. mit seinem Verein, um Hilfsprojekte in Namibia zu unterstützen. Doch nur 140.000 Euro sollen in Afrika angekommen sein, selbst dafür sollen Gregor H. die Belege fehlen. Mittlerweile ermitteln Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft gegen den 45-Jährigen.

Verlierer sind neben den Bedürftigen auch jene, die ihr Geld im guten Glauben gespendet haben. Angesichts regelmäßiger Spendenskandale fühlen sich viele Menschen überfordert und verzichten auf eine Spende.