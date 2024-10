Sparquote steigt: "Menschen machen sich Sorgen"

Vor vier Jahren, im ersten Jahr der Coronapandemie, zeigten sich die Österreicher so sparsam wie noch nie zuvor: Sie sparten laut Statistik Austria 13,6 Prozent der verfügbaren Einkommen - vor allem, weil sie wegen der Lockdowns das Geld schlicht und einfach nicht ausgeben konnten. "In den letzten zwei Jahren wurde nach der Pandemie viel konsumiert", stellt Gerda Holzinger-Burgstaller, Chefin der Erste Bank, fest. Und nun steigt die Sparquote wieder stark an - von 8,7 auf auf 11,4 Prozent heuer.