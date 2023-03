Aktien und Fonds: Hundertausende Geringverdiener haben Wertpapiere

Das Interesse an Wertpapieren ist groß und nimmt weiter zu. Schon ein Viertel aller Österreicher ab 16 besitzt Wertpapiere, also – in dieser Reihenfolge – Fonds, Aktien und zu einem deutlich geringeren Teil Anleihen. Das sind in Summe rund 1,7 Millionen Menschen, die der hohen Inflation ein Schnippchen schlagen wollen oder schlicht fürs Alter vorsorgen.

Damit ist das Thema Wertpapierbesitz "in der Mitte der Gesellschaft angekommen und längst kein Elitenthema mehr". Das lesen Wiener Börse, Aktienforum und Industriellenvereinigung (IV) aus dem „Aktienbarometer 2023“, eine Umfrage von Meinungsforscher Peter Hajek unter 2.000 Österreichern.