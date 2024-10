Weltspartag: Mit den Sparzinsen geht es wieder abwärts

Die Europäische Zentralbank hat Mitte Oktober zum bereits dritten Mal in Folge die Leitzinsen gesenkt. Damit will sie die Wirtschaft wieder beleben. Für Sparer verheißt dies jedoch ausgerechnet zum bevorstehenden Weltspartag am 31. Oktober nichts Gutes. Denn viele Sparprodukte orientieren sich an den Leitzinsen.