EZB als Konjunkturstütze

Die Ökonomen der Europäischen Zentralbank erwarten für heuer in der Eurozone nur noch ein Wachstum von 0,8 Prozent. Nächstes Jahr sollen es immerhin 1,3 Prozent sein. Wenn die Prognosen nicht erneut weiter nach unten revidiert werden, wie bereits in Deutschland und Österreich geschehen. Beide Länder befinden sich in der Rezession – Österreich erstmals zwei Jahre hintereinander.