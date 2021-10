Sparbuch: „Alternativen sind unausweichlich“

Definitiv wichtig, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt. Eine Berechnung der Agenda Austria (siehe Grafik) zeigt sehr deutlich: Seit 2011 ist die Rendite am Sparbuch bis auf zwei Ausnahme-Jahre immer negativ gewesen. Und diese Entwicklung verschärft sich heuer und kommendes Jahr noch mehr. „Die Österreicher sparen relativ viel“, sagt Hanno Lorenz, Ökonom des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria. „Aber: Sie sparen nicht besonders ertragreich. Viel Geld liegt am Bankkonto oder am Sparbuch.“ Konkret sind es 200 Milliarden Euro, die die Österreicherinnen und Österreicher per Sommer 2021 in täglich fälligen Einlagen horten – ein Plus von 16 Prozent gegenüber Ende 2019.

2015 und 2016 waren die einzigen Jahre seit 2011, in denen die Rendite am Sparbuch leicht positiv war. Der Grund: Die relativ geringe Inflation in diesen Jahren, sagt Lorenz.

Soziale Ungleichheiten

Auch, dass im Pandemiejahr 2020 mehr Geld in Veranlagung geflossen ist, ist für ihn nur ein schwacher Trost. Der Verdacht läge nahe, dass das Geld von denen kommt, die ohnehin bereits mit dem Kapitalmarkt vertraut sind, so Lorenz. Ein Umstand, der natürlich soziale Ungleichheiten fördern kann. Denn die, die das Wissen haben, werden reicher, und die, die unsicher sind und denen die Finanzbildung fehlt, verlieren real Geld, wenn sie es am Sparbuch oder am Konto liegen lassen.

„Es wäre wichtig, dass auch Menschen mit geringerem Einkommen mit kleinen Summen zumindest am Markt teilhaben“, sagt Lorenz. Womit man wieder beim Thema Finanzbildung ist. „Oft sind die Menschen, die mehr Geld haben, auch die, die sich besser informiert haben.“