Spar hofft wegen EU-Verfahren auf Ende von ungarischer Sondersteuer

Spar bat EU-Kommisson um Verfahren

Spar hatte die Kommission in der Vergangenheit dazu aufgefordert, wegen der Sondersteuer ein Verfahren gegen Ungarn zu eröffnen. "So kann die Europäische Kommission sicherstellen, dass alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Herkunft, faire und gleiche Chancen haben, in Ungarn erfolgreich zu sein", hieß es am Mittwoch von dem Unternehmen.

Für 2024 rechnet die Ungarn-Tochter von Spar mit einem Sondersteueraufkommen von über 90 Mio. Euro. 2023 waren es etwa 70 Mio. Euro, was zu einem Verlust von 47 Mio. Euro in Ungarn führte.