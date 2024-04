Wegen Sondersteuer-Beschwerde: Spar droht Ungemach in Ungarn

Der heimischen Supermarktkette Spar droht Ungemach in Ungarn. Die ungarische Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban will die Supermarktkette wegen Verleumdung verklagen. Das sagte der Stabschef Orban, Gergely Gulyas, am Donnerstag. "Es wird ein Verfahren gegen Spar vor Gericht eröffnet werden, vermutlich wegen Verleumdung", sagte der Politiker.

Der Hintergrund: Die österreichische Regierung und Spar hatten im März Briefe an die EU-Kommission geschrieben, in denen sie erklärten, dass eine 2020 eingeführte Sondersteuer ausländische Einzelhändler in Ungarn diskriminiere. Daher verstoße die Sondersteuer gegen EU-Recht. Spar selbst wollte sich auf Anfrage der APA nicht zum Rechtsstreit äußern. "Wir kommentieren das nicht", hieß es auf Anfrage.